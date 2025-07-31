Скидки на новые авто в России: что произошло к августу

Автопроизводители объявили о новой волне снижения цен на новые машины в РФ

В России в конце июля началась очередная волна корректировки цен на новые автомобили.

Большинство компаний продолжили увеличивать скидки на свои модели. Так, автопроизводитель Chery предложил скидки до 200 тысяч рублей на модель Tiggo 7L и до 130 тысяч рублей на Tiggo 4. На флагманский Tiggo 9 цена была снижена на 400 тысяч рублей.

Также Exeed уменьшил цены практически на все свои автомобили, включая TXL и LX, которые стали дешевле на 350-490 тысяч рублей. Dongfeng запустил акцию на новые модели Mage и Huge с выгодой до 300 тысяч рублей. Бренд Jetta снижает цены на модели VS5 и VS7 на 300 тысяч рублей, вне зависимости от года выпуска.

Компания Oting снизила цену на пикап Palasso на 204 тысячи рублей и предлагает дополнительную скидку в 300 тысяч рублей, действующую до конца лета. Jetour представил модель Dashing по сниженной цене с возможностью скидки до 380 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

В то же время, компания Omoda увеличила цену на кроссовер C5 в топовых комплектациях на 150 тысяч рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Лада Искра получит новый мощный мотор.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Autonews