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Скидки на новые авто в России: что произошло к августу

Автопроизводители объявили о новой волне снижения цен на новые машины в РФ

В России в конце июля началась очередная волна корректировки цен на новые автомобили.

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Большинство компаний продолжили увеличивать скидки на свои модели. Так, автопроизводитель Chery предложил скидки до 200 тысяч рублей на модель Tiggo 7L и до 130 тысяч рублей на Tiggo 4. На флагманский Tiggo 9 цена была снижена на 400 тысяч рублей.

Также Exeed уменьшил цены практически на все свои автомобили, включая TXL и LX, которые стали дешевле на 350-490 тысяч рублей. Dongfeng запустил акцию на новые модели Mage и Huge с выгодой до 300 тысяч рублей. Бренд Jetta снижает цены на модели VS5 и VS7 на 300 тысяч рублей, вне зависимости от года выпуска.

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ТЕСТ МАСЕЛ

Компания Oting снизила цену на пикап Palasso на 204 тысячи рублей и предлагает дополнительную скидку в 300 тысяч рублей, действующую до конца лета. Jetour представил модель Dashing по сниженной цене с возможностью скидки до 380 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

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В то же время, компания Omoda увеличила цену на кроссовер C5 в топовых комплектациях на 150 тысяч рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Лада Искра получит новый мощный мотор.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
31.07.2025 
Фото:Depositphotos
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