Названы лидеры среди автомобилей по росту стоимости за 5 лет

Аналитики Группы «Ренессанс Страхование» пришли к выводу, что цены на российские автомобили увеличились на 80%, тогда как китайские машины подорожали на 59% с 2020 года. Исследование охватывает период до 2025 года и основано на договорах страхования, заключенных компанией.

За последние пять лет новые автомобили в России в рублях подорожали почти в два раза. Наиболее существенный рост цен наблюдается у автомобилей британских (150%), немецких (116%) и японских (104%) брендов.

В число лидеров по росту цен входят марки бизнес- и премиум-класса: наибольшее увеличение цен было зафиксировано у Lexus (161%), Land Rover (150%) и Porsche (149%), а также в топ-5 оказались немецкие Mercedes-Benz (+128%) и BMW (+117%).

Китайские (59%) и корейские (78%) автомобили, а также отечественные, которые, в среднем, подорожали на 80%, продемонстрировали более скромный рост. В частности, цены на автомобили Lada возросли на 94%, в то время как машины УАЗ подорожали лишь на 58%.

Что касается моделей, то наиболее заметное удорожание произошло у кроссовера Porsche Macan, цены на который в России выросли на 184%. На втором месте находится кроссовер Porsche Cayenne с увеличением цены на 172%, а на третьем, несмотря на общий низкий рост для китайских автомобилей, оказался внедорожник Haval H5 с удорожанием на 169%.

Вопреки тенденции роста цен на автомобили стоимость электромобилей Tesla увеличилась всего на 11% за последние пять лет, сообщили в Группе «Ренессанс Страхование».

