26 августа
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
26 августа
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
26 августа
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Названы плюсы электронных медсправок для водителей

Юрист Славнов: Электронные медсправки нельзя подделать и проще получить

Переход на электронный формат медицинских справок для водителей в России будет выгоден и удобен для всех, считает автоюрист Дмитрий Славнов. По его словам, получение таких документов станет проще, а возможность подделки существенно снизится.

Эти изменения ждут водителей в августе 2025 года

Славнов отметил, что в современном мире многие отказываются от бумаги в пользу удобного электронного формата, и медицинские справки не станут исключением.

Он подчеркнул, что электронную справку невозможно подделать, и не придется тратить время на поездки.

«Человеку приходит QR-код, который можно отправить куда угодно», – добавил он.
Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил о планах изменения порядка медицинского освидетельствования, стартующего с 1 марта 2027 года.

К этому времени будут подготовлены все необходимые законодательные акты и подробно разъяснены новые требования.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ раскрыл интересную особенность трансмиссии новой Lada Iskra.

Источник: RT

0