Названы плюсы электронных медсправок для водителей
Переход на электронный формат медицинских справок для водителей в России будет выгоден и удобен для всех, считает автоюрист Дмитрий Славнов. По его словам, получение таких документов станет проще, а возможность подделки существенно снизится.
Славнов отметил, что в современном мире многие отказываются от бумаги в пользу удобного электронного формата, и медицинские справки не станут исключением.
Он подчеркнул, что электронную справку невозможно подделать, и не придется тратить время на поездки.
«Человеку приходит QR-код, который можно отправить куда угодно», – добавил он.
Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил о планах изменения порядка медицинского освидетельствования, стартующего с 1 марта 2027 года.
К этому времени будут подготовлены все необходимые законодательные акты и подробно разъяснены новые требования.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
|
Еще одна госпошлина станет дороже...
|
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ раскрыл интересную особенность трансмиссии новой Lada Iskra.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: RT