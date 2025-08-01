Названы плюсы электронных медсправок для водителей

Юрист Славнов: Электронные медсправки нельзя подделать и проще получить

Переход на электронный формат медицинских справок для водителей в России будет выгоден и удобен для всех, считает автоюрист Дмитрий Славнов. По его словам, получение таких документов станет проще, а возможность подделки существенно снизится.

Славнов отметил, что в современном мире многие отказываются от бумаги в пользу удобного электронного формата, и медицинские справки не станут исключением.

Он подчеркнул, что электронную справку невозможно подделать, и не придется тратить время на поездки.

«Человеку приходит QR-код, который можно отправить куда угодно», – добавил он.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил о планах изменения порядка медицинского освидетельствования, стартующего с 1 марта 2027 года.

К этому времени будут подготовлены все необходимые законодательные акты и подробно разъяснены новые требования.

Источник: RT