#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Ввоз новых грузовиков в Россию резко упал

«Автостат»: импорт новых грузовиков в Россию снизился на 90%

В первом полугодии 2025 года в Россию было ввезено 3559 новых грузовых автомобилей, что на 90% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в страну поступило 34 204 новых грузовика.

Рекомендуем
Эти изменения ждут водителей в августе 2025 года

Эксперты отмечают, что более 90% импортированных автомобилей с января по июнь 2025 года поступило из Китая, что составляет 3257 единиц. Лидером по импорту среди брендов стал Sitrak с долей 20,6%.

В топ-5 наиболее популярных марок также вошли FAW (17,5%), Sany (17,4%), HOWO (9,7%) и Isuzu (8,1%). У остальных марок доля импорта составила менее 5%.

Среди популярных моделей новых грузовых автомобилей за рассматриваемый период выделяются Sitrak C7H, FAW J7 и HOWO T5G.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Ранее «За рулем» назвал лидеров среди автомобилей по росту стоимости за 5 лет.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 357
01.08.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0