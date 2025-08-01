Ввоз новых грузовиков в Россию резко упал

«Автостат»: импорт новых грузовиков в Россию снизился на 90%

В первом полугодии 2025 года в Россию было ввезено 3559 новых грузовых автомобилей, что на 90% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в страну поступило 34 204 новых грузовика.

Эксперты отмечают, что более 90% импортированных автомобилей с января по июнь 2025 года поступило из Китая, что составляет 3257 единиц. Лидером по импорту среди брендов стал Sitrak с долей 20,6%.

В топ-5 наиболее популярных марок также вошли FAW (17,5%), Sany (17,4%), HOWO (9,7%) и Isuzu (8,1%). У остальных марок доля импорта составила менее 5%.

Среди популярных моделей новых грузовых автомобилей за рассматриваемый период выделяются Sitrak C7H, FAW J7 и HOWO T5G.

Источник: «Автостат»