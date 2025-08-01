Дешевле миллиона: новую иномарку надежного бренда снова можно купить в России

В Новосибирске дилер продает почти новый Chevrolet Cobalt за 850 000 рублей

В Новосибирске один из дилеров выставил на продажу почти новый Chevrolet Cobalt. Стоимость автомобиля составляет 850 000 рублей.

Несмотря на пробег в 11 тысяч километров, состояние седана можно считать практически новым: заводская пленка все еще присутствует на приборной панели, рычаге для регулировки руля и сиденьях.

По данным VIN-кода, машина была произведена на заводе General Motors в Мексике и зарегистрирована в Казахстане. По словам продавца, документы на авто на руках.

Автомобиль оснащен атмосферным двигателем мощностью 106 л.с. и автоматической трансмиссией. В его комплектацию входят простая магнитола, электрорегулировка зеркал, полный пакет электронных систем помощи и кондиционер.

Chevrolet Cobalt

Для сравнения, минимальная цена на седан Lada Granta с мотором той же мощности составляет 1 197 000 рублей.

Если рассматривать автомобиль с 90-сильным двигателем и схожими опциями, то его стоимость составляет 1 047 000 рублей.

При этом Гранта доступна только с 5-ступенчатой механической коробкой передач, независимо от версии.

Ранее «За рулем» назвал лидеров среди автомобилей по росту стоимости за 5 лет.

Источник: «Российская газета»