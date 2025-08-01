163 силы, АКП, полный привод: новый корейский кроссовер продают с большой скидкой

Скидки на кроссоверы KGM Torres выросли в России до 800 тыс. рублей

Бренд KGM, ранее известный как SsangYong, увеличил прямые скидки на кроссовер Torres в России. Автомобиль предлагается в пяти комплектациях, все с повышенной на 200 тыс. рублей скидкой. Теперь при покупке любого варианта KGM Torres 2024 года можно сэкономить до 800 тыс. рублей.

Цены на KGM Torres:

– Комплектация City с передним приводом: 3 340 000 руб. (скидка 800 000 руб.)

– Комплектация Dream с передним приводом: 3 740 000 руб. (скидка 800 000 руб.)

– Комплектация Dream с полным приводом: 4 040 000 руб. (скидка 800 000 руб.)

– Комплектация Icon с полным приводом: 4 440 000 руб. (скидка 800 000 руб.)

– Комплектация Icon Brown с полным приводом: 4 540 000 руб. (скидка 800 000 руб.)

Все комплектации KGM Torres оснащены 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 163 л.с. и 6-ступенчатым автоматом Aisin.

В стандартное оснащение входят: медиасистема с 12,3-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, сиденья с подогревом и вентиляцией, подогрев руля, атмосферная подсветка, бесключевой доступ, система Start&Stop, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние парктроники, камера заднего вида и беспроводная зарядка для смартфонов.

Источник: «Автоновости дня»