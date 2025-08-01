#
Российская версия новейшего седана оказалась интереснее зарубежной: подробности

Exeed раскрыл отличия российской версии гибридного Exlantix ES от китайской

Компания Exeed представила информацию о различиях между российской версией гибридного седана Exlantix ES и его китайским аналогом.

По словам представителей компании, изменения коснулись как внешнего вида, так и технических характеристик автомобиля, учитывающих сложные климатические условия и предпочтения местных потребителей.

Российский Exlantix ES отличается от китайской версии отделкой потолка алькантарой, удлинёнными подушками сидений и отсутствием хромированных элементов на кузове.

Для обеспечения надежной работы в холодное время года в автомобиле установлены усиленные насосы для обогрева батареи. Также изменена эргономика – на руле добавлены дополнительные кнопки управления функциями, что позволяет водителю меньше отвлекаться от дороги.

Седан оснащен двумя электромоторами с общей мощностью 469 л.с., что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 4,6 секунды. Ёмкость тяговой батареи составляет 40 кВт·ч, что обеспечивает 180 км в чистом электрическом режиме, а суммарный запас хода достигает 1231 км.

Стартовая цена на модель составляет 6 миллионов рублей, а первым 1000 покупателям будет предложен подарочный комплект с настенной зарядной станцией и системой подключения внешних устройств.

Источник: Quto

Лежнин Роман
Фото:Exlantix
01.08.2025 
Фото:Exlantix
