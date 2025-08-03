Обновленным Kia Sportage Hybrid 2026 можно управлять через приложение

Компания Kia объявила цену на гибридный Sportage 2026 года – от $30 290

Компания Kia объявила стартовую цену на гибридную версию популярного кроссовера Sportage 2026 года в США – от 30 290 долларов.

Kia Sportage Hybrid 2026

Новинка получила не только свежий экстерьер, но и более мощную гибридную установку, расширенный список оснащения и улучшенный интерьер.

Дизайн модели стал выразительнее за счет обновленной решетки радиатора, новых бамперов и черных акцентов, намекающих на спортивный характер.

Kia Sportage Hybrid 2026

Внутри современная цифровая панель с двумя 12,3-дюймовыми экранами, беспроводная интеграция со смартфонами и 10-дюймовый проекционный дисплей. Доступна и функция Digital Key 2.0, позволяющая управлять автомобилем через приложение.

Гибридная силовая установка теперь развивает 232 л.с. (на 5 л.с. больше, чем у предыдущей версии) и состоит из 1,6-литрового турбомотора и электродвигателя.

Kia Sportage Hybrid 2026

В зависимости от комплектации предлагается передний или полный привод, а максимальная грузоподъемность достигает 907 кг.

Уже в базе идут такие системы безопасности, как предотвращение столкновений, датчики парковки, а в топовых версиях – адаптивный круиз-контроль с функцией смены полосы.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: KCB