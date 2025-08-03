#
Обновленным Kia Sportage Hybrid 2026 можно управлять через приложение

Компания Kia объявила цену на гибридный Sportage 2026 года – от $30 290

Компания Kia объявила стартовую цену на гибридную версию популярного кроссовера Sportage 2026 года в США – от 30 290 долларов.

Kia Sportage Hybrid 2026
Kia Sportage Hybrid 2026

Новинка получила не только свежий экстерьер, но и более мощную гибридную установку, расширенный список оснащения и улучшенный интерьер.

Дизайн модели стал выразительнее за счет обновленной решетки радиатора, новых бамперов и черных акцентов, намекающих на спортивный характер.

Kia Sportage Hybrid 2026
Kia Sportage Hybrid 2026

Внутри современная цифровая панель с двумя 12,3-дюймовыми экранами, беспроводная интеграция со смартфонами и 10-дюймовый проекционный дисплей. Доступна и функция Digital Key 2.0, позволяющая управлять автомобилем через приложение.

Гибридная силовая установка теперь развивает 232 л.с. (на 5 л.с. больше, чем у предыдущей версии) и состоит из 1,6-литрового турбомотора и электродвигателя.

Kia Sportage Hybrid 2026
Kia Sportage Hybrid 2026

В зависимости от комплектации предлагается передний или полный привод, а максимальная грузоподъемность достигает 907 кг.

Уже в базе идут такие системы безопасности, как предотвращение столкновений, датчики парковки, а в топовых версиях – адаптивный круиз-контроль с функцией смены полосы.

Источник: KCB

Алексеева Елена
03.08.2025 
Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-32