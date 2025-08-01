Стало понятно, почему упал вторичный рынок в 2025 году

«Автостат»: продажи подержанных легковых автомобилей в РФ снизились на 0,5%

По данным агентства «Автостат», в первой половине 2025 года продажи подержанных легковых автомобилей в России снизились на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,73 млн единиц.

Несмотря на небольшой рост (+0,8%) по итогам первых пяти месяцев, рынок вошел в отрицательную динамику.

Эксперты связывают это с ограниченным предложением: сегмент китайских машин с пробегом еще не развит, а владельцы автомобилей ушедших брендов не спешат их менять.

Основные причины снижения спроса

Как отметил Александр Шапринский, коммерческий директор сети «Прагматика», на вторичном рынке преобладают автомобили старше 7–8 лет, тогда как ликвидные модели до 5 лет встречаются редко и пользуются высоким спросом. Еще одним сдерживающим фактором остается высокая ключевая ставка, из-за которой кредиты стали менее доступными. Андрей Гришаков из «Автодома» добавил, что стабилизация курсов валют на низком уровне также повлияла на снижение покупательской активности.

Наибольший дефицит наблюдается среди подержанных японских и европейских машин возрастом 3–5 лет, особенно тех, что продаются через дилеров. Хотя количество ввезенных автомобилей растет, спрос на них ниже, чем на машины из официальных сетей. При этом доля китайских авто с пробегом увеличивается, а доверие к ним постепенно укрепляется, что отражается на рыночной динамике.

Изменение стратегий продаж

Профессиональные продавцы, столкнувшись с дорогими кредитами и снижением спроса, скорректировали свои подходы к реализации машин. Компании стали ориентироваться на сокращение сроков продаж, что помогло избежать переизбытка предложения. Несмотря на сложности, рынок адаптируется к новым условиям, а рост популярности китайских машин может стать одним из факторов его дальнейшего развития.

Источник: «Автостат»