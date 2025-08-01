Что чаще всего «убивает» в ДТП: главные причины гибели людей

В МВД рассказали о резком росте смертности при ДТП из-за нарушений парковки

В России наблюдается резкий рост числа смертельных случаев, связанных с нарушениями правил парковки.

МВД России опубликовало статистику дорожно-транспортных происшествий за первые шесть месяцев 2025 года, в которой обозначены основные причины гибели людей. Выяснилось, что наибольшее количество погибших (29,2%) связано с выездом на встречную полосу, в то время как на втором месте – превышение скорости (28,8%).

Кроме этого, зафиксировано значительное увеличение смертей по другим причинам: на 90% увеличилось количество погибших из-за нарушений правил остановки и стоянки, на 65% – из-за непредоставления преимущества пешеходам и на 25% – в результате разворота в неположенных местах.

Отмечается, что в отчетном периоде общее количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 1,4% (до 55 964 случаев), число погибших – на 3% (до 5 802 человек), раненых – на 1,8% (до 69 733 человек) по сравнению с аналогичными данными прошлого года.

МВД призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, соблюдение скоростного режима и очередности проезда.

Источник: ТАСС