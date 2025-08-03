#
Jetour вывел на тесты новую модель

Опубликованы фото нового флагманского пикапа Zongheng F700

Компания Jetour приступила к тестированию своего нового флагманского пикапа F700, который будет выпущен под суббрендом Zongheng. Пока отсутствует точная дата появления автомобиля на рынке.

По данным портала «Китайские автомобили», новинка значительно изменилась по сравнению с концептом, представленным в январе 2025 года. Даже сквозь плотный слой камуфляжа видно, что F700 получил абсолютно новый набор оптики, а радиаторная решетка и передний бампер подверглись значительным изменениям. Капот остался прежним, однако передние крылья теперь имеют пластиковые накладки на арках.

Zongheng F700
Zongheng F700

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Также изменился дизайн кузова, который стал более угловатым и квадратным. Двери утратили сложные выштамповки, а в целом автомобиль получил сходство с внедорожником G700 с открытой грузовой платформой. Классические ручки дверей и зеркала заднего вида остались привычными, но теперь зеркала установлены на специальных ножках. Пикап оснащен широкими осветительными приборами, похожими на фонари Ford F-150, вместо узких вертикальных.

Zongheng F700
Zongheng F700

Силовая установка F700 является гибридной. Она включает двухлитровый турбированный двигатель мощностью 211 лошадиных сил и четыре электродвигателя, суммарная мощность которых составляет 1632 лошадиные силы.

Автомобиль будет комплектоваться двухступенчатой гибридной трансмиссией DHT. Уточнения о емкости аккумулятора пока не предоставлены, но заявленный запас хода составляет около 1400 километров.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ раскрыл интересную особенность трансмиссии новой Lada Iskra.

Zongheng F700
Zongheng F700
Zongheng F700
Zongheng F700
Zongheng F700

Источник: «Китайские автомобили»

