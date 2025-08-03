Jetour вывел на тесты новую модель

Опубликованы фото нового флагманского пикапа Zongheng F700

Компания Jetour приступила к тестированию своего нового флагманского пикапа F700, который будет выпущен под суббрендом Zongheng. Пока отсутствует точная дата появления автомобиля на рынке.

Рекомендуем Эти изменения ждут водителей в августе 2025 года

По данным портала «Китайские автомобили», новинка значительно изменилась по сравнению с концептом, представленным в январе 2025 года. Даже сквозь плотный слой камуфляжа видно, что F700 получил абсолютно новый набор оптики, а радиаторная решетка и передний бампер подверглись значительным изменениям. Капот остался прежним, однако передние крылья теперь имеют пластиковые накладки на арках.

Zongheng F700

Также изменился дизайн кузова, который стал более угловатым и квадратным. Двери утратили сложные выштамповки, а в целом автомобиль получил сходство с внедорожником G700 с открытой грузовой платформой. Классические ручки дверей и зеркала заднего вида остались привычными, но теперь зеркала установлены на специальных ножках. Пикап оснащен широкими осветительными приборами, похожими на фонари Ford F-150, вместо узких вертикальных.

Zongheng F700

Силовая установка F700 является гибридной. Она включает двухлитровый турбированный двигатель мощностью 211 лошадиных сил и четыре электродвигателя, суммарная мощность которых составляет 1632 лошадиные силы.

Автомобиль будет комплектоваться двухступенчатой гибридной трансмиссией DHT. Уточнения о емкости аккумулятора пока не предоставлены, но заявленный запас хода составляет около 1400 километров.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ раскрыл интересную особенность трансмиссии новой Lada Iskra.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: «Китайские автомобили»