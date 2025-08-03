Toyota возглавила российский рынок подержанных пикапов

«Автостат»: продажи подержанных пикапов в РФ в 2025 году сократились на 0,3%

Рынок подержанных пикапов в России демонстрирует признаки стабилизации в первом полугодии 2025 года.

По данным «Автостата», в период с января по июнь было продано 15 916 подержанных пикапов, что на 0,3% меньше по сравнению с аналогичными данными 2024 года. Эксперты указывают, что, несмотря на небольшой спад после роста в начале года, текущая ситуация на рынке начинает стабилизироваться.

Лидером по продажам среди подержанных пикапов является японская марка Toyota, которая занимает около 24% рынка с продажей 3801 автомобиля.

Toyota Hilux

На втором месте находится Mitsubishi с 2 883 шт. (18%), а третье место занимает российский УАЗ с 2 143 шт. (более 13%).

Интерьер Toyota Hilux

Самой популярной моделью среди подержанных пикапов в первом полугодии 2025 года является Toyota Hilux, продажи которой составили 3340 единиц. Следующими по спросу идут Mitsubishi L200 (2 868 шт.), УАЗ «Пикап» (2 143 шт.), Volkswagen Amarok (984 шт.) и Nissan Navara (643 шт.).

