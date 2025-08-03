Представлена новая версия кроссовера Toyota, о котором россияне узнали недавно

Toyota представила обновленный кроссовер Corolla Cross 2026 с новым дизайном

Компания Toyota презентовала обновленный вариант популярного кроссовера Corolla Cross. Автомобиль получил заметные изменения как в наружном, так и внутреннем дизайне, доступен в бензиновых и гибридных модификациях.

Бензиновая версия оснащена увеличенной решеткой радиатора с новой черной окантовкой и преобразованным бампером. Гибридная модель теперь имеет переднюю часть, стилизованную по образцу новых Crown Signia и Camry. Также появились новые оттенки кузова и новые варианты 18-дюймовых колесных дисков. Модель XSE предлагается с контрастной черной крышей.

Что касается интерьера, центральная консоль была переработана, лишившись глянцевых панелей. Новый рычаг трансмиссии выполнен в стиле RAV4, а в старших комплектациях установлен 10,5-дюймовый дисплей медиасистемы, в то время как базовая версия имеет 8-дюймовый экран. Управление аудиосистемой и климат-контролем сохраняет физические кнопки.

Toyota Corolla Cross 2026

Что касается технических характеристик, изменений не произошло. Бензиновая версия продолжает оснащаться 2,0-литровым двигателем мощностью 169 л.с. с возможностью переднего или полного привода.

Интерьер Toyota Corolla Cross 2026

Гибридная версия использует тот же двигатель в сочетании с тремя электромоторами, развивая мощность в 196 л.с., причем полный привод в ней предусмотрен уже в базовой комплектации. Информация о ценах на Toyota Corolla Cross 2026 пока что отсутствует, однако продажи начнутся ближе к концу текущего года.

Источник: SpeedMe