#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Представлена новая версия кроссовера Toyota, о котором россияне узнали недавно

Toyota представила обновленный кроссовер Corolla Cross 2026 с новым дизайном

Компания Toyota презентовала обновленный вариант популярного кроссовера Corolla Cross. Автомобиль получил заметные изменения как в наружном, так и внутреннем дизайне, доступен в бензиновых и гибридных модификациях.

Рекомендуем
Эти изменения ждут водителей в августе 2025 года

Бензиновая версия оснащена увеличенной решеткой радиатора с новой черной окантовкой и преобразованным бампером. Гибридная модель теперь имеет переднюю часть, стилизованную по образцу новых Crown Signia и Camry. Также появились новые оттенки кузова и новые варианты 18-дюймовых колесных дисков. Модель XSE предлагается с контрастной черной крышей.

Что касается интерьера, центральная консоль была переработана, лишившись глянцевых панелей. Новый рычаг трансмиссии выполнен в стиле RAV4, а в старших комплектациях установлен 10,5-дюймовый дисплей медиасистемы, в то время как базовая версия имеет 8-дюймовый экран. Управление аудиосистемой и климат-контролем сохраняет физические кнопки.

Toyota Corolla Cross 2026
Toyota Corolla Cross 2026
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Что касается технических характеристик, изменений не произошло. Бензиновая версия продолжает оснащаться 2,0-литровым двигателем мощностью 169 л.с. с возможностью переднего или полного привода.

Интерьер Toyota Corolla Cross 2026
Интерьер Toyota Corolla Cross 2026

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Гибридная версия использует тот же двигатель в сочетании с тремя электромоторами, развивая мощность в 196 л.с., причем полный привод в ней предусмотрен уже в базовой комплектации. Информация о ценах на Toyota Corolla Cross 2026 пока что отсутствует, однако продажи начнутся ближе к концу текущего года.

Источник: SpeedMe

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 9278
03.08.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0