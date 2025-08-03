В России официально появится новый бренд технологичных автомобилей

Китайская компания IM Motors зарегистрировала логотип в России

Компания IM Motors, являющаяся совместным проектом китайского автоконцерна SAIC и интернет-гиганта Alibaba, запатентовала свой логотип в России.

Заявка на регистрацию товарного знака была подана Чжицзи Автомотив Текнолоджи Ко и обнаружена в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Логотип характеризуется простыми геометрическими формами и напоминает часть иероглифа. По заявлению производителя, он является результатом трансформации английского названия IM и символизирует концепцию автомобиля будущего, где виртуальные помощники занимают центральное место.

Логотип IM Motors

Товарный знак IM зарегистрирован по обширному перечню категорий товаров и услуг, включая транспортные средства, кузова для автомобилей, детские сиденья, колеса, программное обеспечение, аккумуляторы, охранные устройства, мониторы, GPS-системы, камеры заднего вида, проекционные дисплеи, запчасти, а также услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств.

Регистрация товарного знака может свидетельствовать о заинтересованности IM Motors в российском рынке и намерении начать официальные продажи автомобилей под этой маркой в стране. Однако никаких окончательных гарантий это не дает, так как в большинстве случаев подобные патенты служат преимущественно для защиты интеллектуальной собственности.

Источник: ФИПС