Zeekr обновил свой шикарный минивэн: какие новшества появились?

Zeekr анонсировала продажу нового минивэна 009 в цвете Ice Jade White

Компания Zeekr представила обновленную версию минивэна Zeekr 009, который будет доступен в цвете Ice Jade White в ближайшее время.

Zeekr 009
Эта краска изготовлена из уникального материала на основе слюды, который обработан по специальной технологии, делающей его устойчивым к выцветанию под солнечными лучами.

Zeekr 009 – это четырехместный люксовый минивэн с полностью электрическим двигателем, размеры которого составляют 5217 х 2024 х 1812 мм, а колесная база – 3205 мм.

Zeekr 009
Внутри автомобиля предусмотрены просторные и комфортные сиденья, система объемного звучания Yamaha, натуральная кожа на сиденьях и столе, а также 17,3-дюймовый дисплей.

Интерьер Zeekr 009
В новом Zeekr 009 также установили 35,95-дюймовый дисплей дополненной реальности (AR-HUD), беспроводную зарядку для смартфонов, сиденья Sofaro в переднем ряду и компактный холодильник. Автомобиль обладает функцией быстрой зарядки, разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды и может проехать на одном заряде до 700 км.

Источник: ITHome

Лежнин Роман
Фото:Zeekr
04.08.2025 
