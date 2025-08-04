На чем сэкономить бережливому автовладельцу?

Эксперт Корнев: начать экономить можно на топливе, но только без вреда для авто

Автомобиль – это не только комфорт и мобильность, но и постоянные расходы.

Однако разумный подход к эксплуатации машины позволяет сократить издержки без ущерба для ее технического состояния.

Где же искать золотую середину между экономией и надежностью?

Мнение эксперта

Отвечает Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

– Больше половины денег на содержание машины водители отдают за топливо. Поэтому логично начать экономить на горючем, но только без вреда для автомобиля. Для экономии не пренебрегайте программами лояльности заправочных сетей, старайтесь выбирать соответствующие категории с повышенным кешбэком по картам за топливо.

Для снижения расхода уберите все лишнее из багажника и проверьте давление в шинах.

Освойте простой ремонт своими силами, чтобы не платить за пять минут как за час в сервисе. Поменять салонный фильтр или заменить лампочку во многих машинах проще, чем кажется, тем более с инструкцией. То же касается мойки на станциях самообслуживания: получится дешевле и без нервов из-за мойщиков-«вредителей».

Отдельный пункт про экономию на запчастях. Дорогие оригинальные комплектующие часто можно заменить качественными аналогами, некоторые из которых такие же «оригиналы», но без эмблемы марки. Что на что менять без вреда для себя и машины можно узнать в сообществах автомобилистов. Кстати, покупка запчастей тоже стоит денег. Заказывайте их сами, а не через посредников.

Эксперт подчеркивает, что при этом ни в коем случае нельзя экономить на безопасности. Тормозная система, колеса, подвеска, рулевое управление должны вовремя обслуживаться. Тут попытка сэкономить может выйти себе дороже.

Некоторые комплектующие важно вовремя менять, иначе экономия будет мнимой. Например, езда на зимней резине в жаркое время быстрее ее изнашивает, а летние колеса на холоде дубеют и трескаются (к тому же это небезопасно). Проблемы в подвеске тоже могут стать причиной усиленного износа резины. Запущенные стеклоочистители натирают полосы на лобовом стекле: что из них дороже поменять - и так понятно. Старое моторное масло теряет заводские характеристики, плохо смазывает, хуже отводит тепло – ресурс двигателя быстро сокращается.

Экономия на мастерах вопрос сложный и требует внимания и тщательного анализа. В обычных сервисах могут сделать лучше и дешевле, чем у официального дилера, но бывает и наоборот. Все зависит от конкретных людей и их желания работать хорошо. Ищите профильные мастерские по своей марке, ориентируясь на отзывы и свой опыт, советует эксперт.