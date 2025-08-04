Путешествия
Санатории и детские здравницы в Туапсинском округе не пострадали

Бойко: Жителям Туапсинского округа, пострадавшим от непогоды, ничего не угрожает

По информации главы Туапсинского муниципального округа Сергея Бойко, санаторно-курортные объекты и детские здравницы в регионе остались невредимыми после непогоды. Он подчеркнул, что среди туристов нет пострадавших.

Сергей Бойко добавил, что курортные заведения обеспечены запасами продовольствия и воды, а питьевая вода для детских лагерей доставляется специальным транспортом. Все здравницы также имеют резервные источники электроснабжения.

Глава округа сообщил о начале восстановительных работ, которые стартуют после обследования насосных станций, трансформаторных подстанций и очистных сооружений. Проверка уже идет, а на пляжах началась уборка собравшегося мусора.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации был введен в Туапсинском округе 3 августа из-за продолжительных ливней, которые привели к подтоплению нескольких населенных пунктов. Для гарантии безопасности жителей были открыты пункты временного размещения.

Ранее «За рулем» сообщал, как проверить авто на предмет залога перед покупкой.

Источник: Telegram-канал главы Туапсинского муниципального округа Сергея Бойко

Ушакова Ирина
Фото:Сергей Белопольский/ТАСС
04.08.2025 
Фото:Сергей Белопольский/ТАСС
