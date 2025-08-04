Санатории и детские здравницы в Туапсинском округе не пострадали
По информации главы Туапсинского муниципального округа Сергея Бойко, санаторно-курортные объекты и детские здравницы в регионе остались невредимыми после непогоды. Он подчеркнул, что среди туристов нет пострадавших.
Сергей Бойко добавил, что курортные заведения обеспечены запасами продовольствия и воды, а питьевая вода для детских лагерей доставляется специальным транспортом. Все здравницы также имеют резервные источники электроснабжения.
Глава округа сообщил о начале восстановительных работ, которые стартуют после обследования насосных станций, трансформаторных подстанций и очистных сооружений. Проверка уже идет, а на пляжах началась уборка собравшегося мусора.
Напомним, что режим чрезвычайной ситуации был введен в Туапсинском округе 3 августа из-за продолжительных ливней, которые привели к подтоплению нескольких населенных пунктов. Для гарантии безопасности жителей были открыты пункты временного размещения.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
|
Еще одна госпошлина станет дороже...
|
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход
Ранее «За рулем» сообщал, как проверить авто на предмет залога перед покупкой.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Telegram-канал главы Туапсинского муниципального округа Сергея Бойко