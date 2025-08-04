Время скидок прошло: что ждет покупателей автомобилей

CARgument: дилеры в России пересматривают цены на новые автомобили

С 28 июля по 1 августа на российском автомобильном рынке произошло обновление прайс-листов у нескольких производителей на модели, выпущенные в 2024 и 2025 годах.

В некоторых случаях цена на базовые комплектации снизилась, в других – изменились или полностью отменены ранее действовавшие скидки, сообщает автоэксперт Олег Мосеев.

Компания Haval пересмотрела стоимость своего кроссовера H3: для большинства комплектаций цена снизилась на 100-200 тысяч рублей, однако скидка на версию Premium 25PY уменьшилась с 200 до 150 тысяч рублей. Одновременно на другие комплектации отменены старые скидки, которые варьировались от 100 до 250 тысяч рублей.

Бренд Tank предложил новую скидку на модель 500 2025 года в размере 100 тысяч рублей. Скидка на гибридную версию 500 HEV (Urban 24PY) возросла с 300 до 400 тысяч рублей, а для Urban 25PY она составляет 200 тысяч рублей.

Chery также обновила цены на некоторые свои модели. Кроссовер Tiggo 7L 2024 года стал дешевле на 70-180 тысяч рублей, но предыдущие скидки – от 100 до 200 тысяч рублей – отменены. Аналогичные изменения коснулись модели Tiggo 7 Pro Max New, где цены на модели 2024 и 2025 годов снизились на 120-280 тысяч рублей, а действовавшие ранее скидки от 140 до 300 тысяч рублей были аннулированы.

У компании Belgee изменения коснулись модели X70: скидка для комплектаций Style FWD и Style уменьшилась на 80 тысяч рублей, тогда как для более дорогих версий Prestige и Prestige+ она увеличилась на 60-90 тысяч рублей.

Knewstar сократила скидку на модель 001 2024 года до 440 тысяч рублей с прежних 500 тысяч. GAC полностью убрала скидку на GS3 в размере 150 тысяч рублей.

Voyah значительно снизил цены на гибридную версию Dream PHEV LR Rus: цены на автомобили 2024 и 2025 годов уменьшились на 615-800 тысяч рублей, при этом прежние скидки на эти модели были отменены, что фактически означает пересмотр базового прайса.

Wey установил новую скидку на комплектацию Premium модели 05 2024 года в размере 450 тысяч рублей. KGM также обновила свои цены: скидка на Korando снизилась с 450 до 250 тысяч рублей, тогда как на Torres увеличилась с 600 до 800 тысяч рублей.

В целом производители продолжают корректировать свои условия продаж, переходя от агрессивной политики бонусов к более мягкому снижению цен. Это может быть признаком стремления сбалансировать складские запасы и вернуть интерес покупателей без чрезмерного применения акций.

Источник: Telegram-канал автоэксперта Олега Мосеева