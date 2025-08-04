Продажи машин резко пошли вверх: самые популярные модели у россиян

«Автостат»: с 28 июля по 3 августа в РФ продали рекордное количество автомобилей

С 28 июля по 3 августа 2025 года в России было реализовано 29 247 новых легковых автомобилей. Этот показатель стал рекордом 2025 года. Ранее рекорд был установлен на 27-й неделе, когда с 30 июня по 6 июля было продано 28 823 машины.

В марочной структуре продаж за 31-ю неделю лидирует Lada, доля которой составила 22,3% от объема продаж новых легковых автомобилей. На втором и третьем местах находятся Haval (12%) и Chery (10%). За ними следуют Geely (7,1%), Changan (6,8%), Belgee (5,6%) и Jetour (3,8%). Более 2% продаж показали модели Solaris, Toyota, Omoda и GAC.

В числе самых продаваемых автомобилей на этой неделе кроссовер Haval Jolion (1523 шт.), седан Lada Granta (1437 шт.) и кроссовер Belgee X50 (1003 шт.). Остальных моделей реализовали менее 1000 единиц.

Ранее «За рулем» сообщал, как проверить авто на предмет залога перед покупкой.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автостат»