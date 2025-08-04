Авто из Китая на 30% дешевле, чем продают в РФ – появился новый сервис

«Рольф» запустил сервис по заказу новых и подержанных автомобилей из Китая

Группа компаний «Рольф» представила новый сервис «РОЛЬФ Заказ», предназначенный для подбора и доставки автомобилей из Китая.

Услуга позволяет клиентам выбрать машину, соответствующую их бюджету и потребностям, с полным сопровождением на всех этапах сделки.

Сервис позволяет заказать как новый автомобиль (с прямой покупкой у производителя и доставкой от «Рольф»), так и подержанный – с предварительным осмотром и проверкой экспертов.

Обещают, что срок поставки составит от 45 дней, а стоимость будет включать все сопутствующие расходы: доставку, таможенные пошлины и оформление.

Запуск сервиса стал ответом на изменения в предпочтениях покупателей, которые всё чаще ищут экономичные и гибкие варианты приобретения автомобилей.

Китайский рынок предлагает широкий выбор свежих моделей с пробегом, поскольку средний срок владения автомобилем там составляет всего 2–3 года (против 7,3 лет в России).

Благодаря новому сервису клиенты могут сэкономить до 20–30% по сравнению с покупкой аналогичного авто на российском рынке.

Все машины проходят техническую диагностику и юридическую верификацию, а клиенты получают доступ к дополнительным сервисам экосистемы «Рольф», включая страхование и расширенную гарантию.

Источник: Рольф/ВКонтакте