Забавный автомобиль для охотников, рыболовов и владельцев кемпингов

Can-Am предлагает 11 модификаций своего маломощного мотовездехода Traxter

Канадский производитель Can-Am предлагает целых одиннадцать модификаций своего мотовездехода Traxter.

Ресурсные моторы, живучие коробки, прочные кузова — 5 очень крепких иномарок

Примечательно, что большинство водителей автомобилей и мотоциклов не знакомы с аббревиатурами SSV или UTV, обозначающими этот тип транспортного средства.

Однако, когда такой аппарат появляется на дороге, он неизбежно привлекает внимание – особенно если оснащен дополнительными функциями, такими как багажник, установленный высоко над грузовым отсеком и имеющий любопытное название «Headache Rack» (стойка от головной боли).

На асфальте эти машины встречаются редко: как и квадрициклы, они в основном используются в сельском и лесном хозяйстве, охотниками, садоводами, владельцами кемпингов и специализированными компаниями. Также они подходят для спасательных служб, работающих в труднодоступных районах.

Разница между SSV (UTV) и ATV (квадрициклом) проста: последний управляется мотоциклетным рулём, дроссельная заслонка активируется большим пальцем, а пассажир (если он есть) сидит позади водителя. В отличие от этого, UTV оснащён автомобильным рулём, педалью акселератора и как минимум двумя сиденьями рядом.

Traxter предлагается с тремя вариантами двигателей и в двух версиях по длине. Самый простой мотор мощностью 52 л.с. работает в паре с вариатором и разгоняет машину до 60 км/ч.

Стоимость стартует от 16 799 евро (1,5 млн рублей), а топовая комплектация обойдется в 29 399 евро (2,7 млн рублей).

Источник: Auto-Medienportal

