Toyota начала закупать китайские детали для своих машин ради экономии

Toyota запускает закупку китайских комплектующих для электромобилей в Таиланде

Компания Toyota начала закупать комплектующие у китайских производителей в Таиланде, где находится её важная производственная база в Юго-Восточной Азии.

Цель этого решения – повышение ценовой конкурентоспособности. Китайские детали будут применяться в новых электромобилях, производимых на местных заводах, что должно способствовать сокращению затрат и укреплению позиций на рынке.

В рамках этой стратегии Toyota представила своего партнера в лице китайского производителя материалов для салона Wuhu Yuefei New Sound-Absorbing Materials тайской компании Summit Group.

В январе 2025 года они планируют создать совместное предприятие для поставки комплектующих и в будущем открытие завода по их производству в Таиланде.

Кроме того, Toyota обратилась к японским поставщикам автозапчастей с просьбой рассмотреть возможность использования продукции китайских компаний, таких как Zhejiang Kaihua Mould (производитель пресс-форм) и Kingfa Technology (полимерные материалы). Это должно помочь японским производителям снизить издержки и воспользоваться более доступными комплектующими из Китая.

Источник: ITHome

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
04.08.2025 
Фото:Unsplash
