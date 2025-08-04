#
Toyota впервые за 10 лет обновит свой знаменитый внедорожник

Toyota готовит к запуску пикап Hilux совершенно нового, девятого поколения

Текущий модельный ряд Toyota Hilux был представлен в 2015 году, так что его обновление давно назревало.

Недавно издание Headlight Magazine опубликовало изображение рекламного буклета, на котором представлена новинка. Дизайн полностью соответствует ранее представленным изображениям японского ресурса Best Car Web.

Внешний вид пикапа остался узнаваемым, однако фары теперь более узкие. Передняя часть автомобиля претерпела серьезные изменения, а задняя часть получила новые фонари. Изменились колесные арки, также появились новые колесные диски.

Toyota Hilux
Toyota Hilux
Интерьер модели частично перекликается с Land Cruiser Prado 250, в частности рычаг коробки передач выполнен в той же стилистике. Новый Hilux будет оснащен медиасистемой с большим экраном и цифровой приборной панелью.

Интерьер Toyota Hilux
Интерьер Toyota Hilux

Под капотом, скорее всего, останется дизельный двигатель (в некоторых регионах с гибридной 48-вольтовой надстройкой), но также возможно появление подключаемого гибрида, особенно актуального для Австралии.

Ранее сообщалось, что новый Hilux получит совершенно новую платформу, заимствованную у современных Land Cruiser 300 и Prado 250. Это также означает отказ от задней рессорной подвески, что сделает автомобиль более комфортным.

Фото:Best Car Web
