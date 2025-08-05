#
Расцветку подголовников на «Иволге» выбирали всем миром

Новые поезда «Иволга 4.0» с мятными подголовниками выйдут на МЦД

На Московских центральных диаметрах (МЦД) скоро начнут курсировать обновленные поезда «Иволга 4.0» с новым дизайном подголовников.

Как сообщает пресс-служба мэра и Правительства Москвы, первый состав с мятной обивкой кресел уже прибыл с Тверского вагоностроительного завода и в ближайшее время отправится на линию.

Выбранный оттенок символизирует свежесть и ассоциируется с летним ветром, морскими волнами и зеленой листвой. В дальнейшем все новые поезда будут выпускаться в таком же оформлении.

Это уже пятый вариант дизайна салонов «Иволги». Ранее на МЦД появились составы с синей, сине-красной, желто-серой и ежевично-серой обивкой. Как отмечают в столичном Департаменте транспорта, цветовые решения выбираются на основе анализа мнений пассажиров и современных трендов в дизайне.

Всего для четырех диаметров закуплено более 380 составов, что способствует развитию отечественного машиностроения. Поезда «Иволга 4.0», на 97% состоящие из российских компонентов, отличаются повышенной вместимостью, третьей дверью в вагонах и улучшенным интерьером.

Ранее сообщалось, что впервые современные электропоезда «Иволга 4.0» пустили по самому интенсивному, Ярославскому направлению Московской железной дороги.

Источник: mos.ru

Алексеева Елена
Фото:АГН "Москва"
05.08.2025 
Фото:АГН "Москва"
