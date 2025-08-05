Известный бренд показал новый доступный полноприводный кроссовер для рынка РФ

Jetour опубликовал фото кроссовера T1 в преддверии начала продаж в РФ

В своем официальном Telegram-канале автомобильный бренд Jetour разместил изображение нового кроссовера T1, который скоро выйдет на российский рынок. В посте сообщается о скорой премьере модели.

По предварительным данным, базовая версия данного кроссовера для России будет оснащена турбомотором объемом 1.5 литра, который на китайском рынке демонстрирует мощность 184 л.с. Привод у этой модификации передний.

Для версии с полным приводом предусмотрен более мощный турбомотор объемом 2,0 литра, развивающий 254 л.с. На китайских кроссоверах T1 применяются 7-ступенчатый робот и 8-ступенчатый автомат для соответствующих моторов.

Jetour T1 имеет следующие размеры: длина составляет 4706 мм, ширина – 1967 мм, высота – 1845 мм, а колесная база – 2810 мм.

В оснащение топовой версии автомобиля войдут различные функции, такие как аудиосистема на 9 динамиках, 15,6-дюймовый мультимедийный дисплей, а также передние сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем.

Также предусмотрена беспроводная зарядка для смартфонов с мощностью 50 Вт и блокировка заднего дифференциала.

Прогнозируется, что цена новинки в базовой версии будет менее 3 миллионов рублей.

Источник: Jetour