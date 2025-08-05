#
Надежный мотор, полный привод и вариатор – знакомый «кореец» за 3,6 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, почему Kia Seltos стоит купить вместо «китайца»

Обновленный Kia Seltos – прекрасная альтернатива китайским кроссоверам.

Новый мотор, новый дизайн... — а что еще изменилось в этой Ниве?

За 3,6 млн рублей можно получить проверенную корейскую сборку, полный привод (у «китайцев» чаще всего только передний) и 2,0-литровый атмосферный двигатель (149 л.с.) в паре с вариатором.

В отличие от китайских версий (только передний привод и моторы 1.5/1.4 л), Селотосы, собранные в Корее, предлагают повышенную проходимость и надежную коробку.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– Kia Seltos нам прекрасно знаком. Сейчас в Россию везут обновленные машины. Причем на рынке есть как китайские версии, так и автомобили для корейского рынка.

На выбор предлагается три двигателя. Базовый 1.5 развивает 115 л.с. и работает вместе с вариатором. Также на рынке есть версии с турбомотором 1.4 и роботом.

Машины с китайского рынка – исключительно переднеприводные. Если хочется Seltos со всеми ведущими колесами, надо выбирать корейскую сборку с хорошо знакомой нам комбинацией мотор/коробка.

Цены начинаются с 2,5 млн рублей, а полноприводные Селтосы обойдутся в 3,6 млн рублей.

О других новых кроссоверах привычных марок, цена которых не превышает 3,5 млн рублей, читайте в полной версии материала.

Алексеева Елена
Фото:Kia
05.08.2025 
Фото:Kia
