Первая партия новых седанов Lexus ES уже едет в Россию: известна цена

В РФ стартовали продажи нового Lexus ES 200 2025 года по цене от 6,49 млн рублей

Первая партия обновленных седанов Lexus ES 200 2025 модельного года уже направляется к российским дилерам.

В Санкт-Петербурге цена на версию Premium составляет 6,49 млн рублей, при этом в стоимость включена гарантия на 100 тысяч километров.

Новый Lexus ES представляет собой премиум-версию Toyota Camry. Он оборудован многорычажной подвеской сзади, установленной на подрамнике, а также подруливающими задними колесами. Внешний вид обновленного ES вдохновлен концептом LF-ZC, с характерными «молниями» в фарах, купеобразным силуэтом и вытянутым капотом.

Lexus ES 200 2025

Модель ES 200 комплектуется 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 173 л.с. и передним приводом.

Интерьер Lexus ES 200 2025

В стандартное оборудование входят двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, сиденья с подогревом и вентиляцией, беспроводная зарядка для смартфонов, панорамная крыша, а также медиасистема с сенсорным экраном и поддержкой Android Auto.

Источник: SpeedMe