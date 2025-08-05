Новинка АВТОВАЗа осталась без мощного двигателя

Главный инженер Lada Iskra Логинов: Искру не будут оснащать мотором 1,8 л

Главный инженер проекта Lada Iskra, Виталий Логинов, сообщил, что новое семейство модели не будет оснащаться 1,8-литровым двигателем, который первоначально не рассматривался для Искры.

Этот мотор не входит в линейку для новой модели.

На данный момент для Lada Iskra предлагаются 90-сильный 8-клапанный двигатель, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также 106-сильный мотор, который может быть сочетан как с 6-скоростной механикой, так и с вариатором.

Цены на новую модель варьируются от 1,25 до 1,8 миллиона рублей.

Lada Iskra

Источник: «Лада. Онлайн»