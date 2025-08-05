Новинка АВТОВАЗа осталась без мощного двигателя
Главный инженер Lada Iskra Логинов: Искру не будут оснащать мотором 1,8 л
Главный инженер проекта Lada Iskra, Виталий Логинов, сообщил, что новое семейство модели не будет оснащаться 1,8-литровым двигателем, который первоначально не рассматривался для Искры.
Этот мотор не входит в линейку для новой модели.
На данный момент для Lada Iskra предлагаются 90-сильный 8-клапанный двигатель, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также 106-сильный мотор, который может быть сочетан как с 6-скоростной механикой, так и с вариатором.
Цены на новую модель варьируются от 1,25 до 1,8 миллиона рублей.
Lada Iskra
Ранее «За рулем» сообщал, что реакция россиян изменила позицию РОАД по налогам на старые авто.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: «Лада. Онлайн»
Фото:АВТОВАЗ
1066
05.08.2025
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о LADA Iskra
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!