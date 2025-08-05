Дудергофское озеро почистят и благоустроят по аналогии с Суздальскими озерами

В Петербурге Дудергофское озеро очистят и благоустроят

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» сообщил, что гидросистемы Дудергофского озера получат экологическую реабилитацию по аналогии с Суздальскими озерами. Водоем испытывает серьезную нагрузку из-за большого количества отдыхающих.

В рамках работ на Дудергофском озере планируется устранить нелегальные сбросы и свалки, очистить реки, которые впадают в водоем, удалить водную растительность и провести дноочистку.

Также будет создано биоплато для естественной очистки водоема и выпущены молодые рыбы. За состоянием гидросистем будет установлен постоянный мониторинг.

Как отметил Корабельников, Смольный совместно с учеными разрабатывал план действий для восстановления водоемов.

Для благоустройства Верхнего Суздальского озера, наиболее популярного среди отдыхающих, выделено 37 млн рублей. Подрядчику предстоит провести работы на территории пляжа.

