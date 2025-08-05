Дудергофское озеро почистят и благоустроят по аналогии с Суздальскими озерами
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» сообщил, что гидросистемы Дудергофского озера получат экологическую реабилитацию по аналогии с Суздальскими озерами. Водоем испытывает серьезную нагрузку из-за большого количества отдыхающих.
В рамках работ на Дудергофском озере планируется устранить нелегальные сбросы и свалки, очистить реки, которые впадают в водоем, удалить водную растительность и провести дноочистку.
Также будет создано биоплато для естественной очистки водоема и выпущены молодые рыбы. За состоянием гидросистем будет установлен постоянный мониторинг.
Как отметил Корабельников, Смольный совместно с учеными разрабатывал план действий для восстановления водоемов.
Для благоустройства Верхнего Суздальского озера, наиболее популярного среди отдыхающих, выделено 37 млн рублей. Подрядчику предстоит провести работы на территории пляжа.
Ранее «За рулем» сообщал, что реакция россиян изменила позицию РОАД по налогам на старые авто.
Источник: «Ъ»