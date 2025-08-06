#
В продаже появился седан Тойота японской сборки по цене Lada Vesta

В РФ предлагают Toyota Corolla 2008 года почти без пробега за 1,95 млн рублей

В Московской области на продажу выставлен седан Toyota Corolla японской сборки, выпущенный 17 лет назад, в 2008 году.

Владелец назначил цену, сравнимую с топовой Lada Vesta. Пробег составляет менее пяти тысяч километров, обкаточный интервал достигнут не был.

Toyota Corolla оснащена 124-сильным двигателем объёмом 1,6 литра и роботизированной трансмиссией.

Комплектация автомобиля достаточно простая: присутствуют электрозеркала, полный пакет электронных систем безопасности, магнитола с возможностью воспроизведения CD и радио, одноступенчатый подогрев сидений, кондиционер и комплект зимних колес.

Цена данного седана составляет 1 950 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

Источник: «Авито Авто»

Ушакова Ирина
06.08.2025 
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
