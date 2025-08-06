В продаже появился седан Тойота японской сборки по цене Lada Vesta
В Московской области на продажу выставлен седан Toyota Corolla японской сборки, выпущенный 17 лет назад, в 2008 году.
Владелец назначил цену, сравнимую с топовой Lada Vesta. Пробег составляет менее пяти тысяч километров, обкаточный интервал достигнут не был.
Toyota Corolla оснащена 124-сильным двигателем объёмом 1,6 литра и роботизированной трансмиссией.
Комплектация автомобиля достаточно простая: присутствуют электрозеркала, полный пакет электронных систем безопасности, магнитола с возможностью воспроизведения CD и радио, одноступенчатый подогрев сидений, кондиционер и комплект зимних колес.
Цена данного седана составляет 1 950 000 рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: «Авито Авто»