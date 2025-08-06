В продаже появился седан Тойота японской сборки по цене Lada Vesta

В РФ предлагают Toyota Corolla 2008 года почти без пробега за 1,95 млн рублей

В Московской области на продажу выставлен седан Toyota Corolla японской сборки, выпущенный 17 лет назад, в 2008 году.

Владелец назначил цену, сравнимую с топовой Lada Vesta. Пробег составляет менее пяти тысяч километров, обкаточный интервал достигнут не был.

Toyota Corolla оснащена 124-сильным двигателем объёмом 1,6 литра и роботизированной трансмиссией.

Комплектация автомобиля достаточно простая: присутствуют электрозеркала, полный пакет электронных систем безопасности, магнитола с возможностью воспроизведения CD и радио, одноступенчатый подогрев сидений, кондиционер и комплект зимних колес.

Toyota Corolla 2008

Цена данного седана составляет 1 950 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

Источник: «Авито Авто»