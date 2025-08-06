В России появилась новая отечественная марка автомобилей

Товарный знак Rosva Motors был зарегистрирован в России 4 августа 2025 года

Компания «Автомобильные технологии», которая производит автомобили Citroen и Haval в Калужской области, зарегистрировала 4 августа 2025 года новый товарный знак Rosva Motors.

Бренд предполагается использовать для производства автомобилей, запчастей, а также оказания автоуслуг, при этом исключительные права на товарные знаки будут действовать до 2034 года.

Компания «Автомобильные технологии» была зарегистрирована в 2023 году, ее основной деятельностью является производство автомобилей.

Логотип Rosva Motors

В 2024 году выручка достигла 1,5 млрд рублей, а прибыль составила 96 млн рублей. В том же году на заводе в технопарке «Росва» начался выпуск кроссоверов Citroen C5 Aircross, а в 2025 году запланировано наладить производство кроссовера Haval M6 по полному циклу с работами по сварке и окраске.

Источник: Газета.Ru