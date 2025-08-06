Российским автоледи напомнили о досадном и крупном штрафе
Женщины в России могут столкнуться со штрафом за управление автомобилем, если на их водительском удостоверении указана девичья фамилия.
Об этом сообщила член Союза юристов-блогеров Марина Воронцова. Она отметила, что после заключения брака важно заменить права, так как при изменении персональных данных удостоверение становится недействительным и подлежит аннулированию.
При этом законодательство не установило конкретные сроки для замены водительских прав.
Воронцова предупредила, что штраф за управление автомобилем без обновленного удостоверения составляет от 5 до 15 тысяч рублей.
Кроме того, фамилия владельца является частью регистрационных данных автомобиля, поэтому требуется также обновить свидетельство о регистрации транспортного средства.
Источник: Газета.Ru