Российским автоледи напомнили о досадном и крупном штрафе

Юрист Воронцова напомнила о штрафе до 15 тыс. рублей за девичью фамилию в правах

Женщины в России могут столкнуться со штрафом за управление автомобилем, если на их водительском удостоверении указана девичья фамилия.

Об этом сообщила член Союза юристов-блогеров Марина Воронцова. Она отметила, что после заключения брака важно заменить права, так как при изменении персональных данных удостоверение становится недействительным и подлежит аннулированию.

При этом законодательство не установило конкретные сроки для замены водительских прав.

Воронцова предупредила, что штраф за управление автомобилем без обновленного удостоверения составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

Кроме того, фамилия владельца является частью регистрационных данных автомобиля, поэтому требуется также обновить свидетельство о регистрации транспортного средства.

Источник: Газета.Ru