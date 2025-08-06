#
Российским автоледи напомнили о досадном и крупном штрафе

Юрист Воронцова напомнила о штрафе до 15 тыс. рублей за девичью фамилию в правах

Женщины в России могут столкнуться со штрафом за управление автомобилем, если на их водительском удостоверении указана девичья фамилия.

Воронцова предупредила, что штраф за управление автомобилем без обновленного удостоверения составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

Кроме того, фамилия владельца является частью регистрационных данных автомобиля, поэтому требуется также обновить свидетельство о регистрации транспортного средства.

Источник: Газета.Ru

Лежнин Роман
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 99
06.08.2025 
Фото:АГН «Москва»
