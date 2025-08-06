#
Российские водители просят убрать нелегальные «глушилки» связи с дорог

Ассоциация «Грузавтотранс» обратилась в Роскомнадзор из-за «глушилок» связи

Ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» направила запрос в Роскомнадзор с целью проверить участки дороги, где часто наблюдается потеря сигнала спутниковой навигации и мобильной связи.

Что будет с ценами на авторынке РФ и когда лучше покупать машину — прогноз «За рулем»

Это связано с многочисленными случаями наложения штрафов на перевозчиков за предположительное намеренное отключение навигационного оборудования, хотя на самом деле сигнал пропадает из-за незаконной установки генераторов радиопомех.

Согласно информации «Грузавтотранса», устройства для глушения связи активно применяются рядом владельцев гражданских объектов, таких как автозаправки, логистические центры и нефтебазы. Радиус действия таких устройств может составлять от нескольких десятков метров до 9 километров. Это создает помехи в работе мониторинговых систем транспорта, включая «ЭРА-ГЛОНАСС», и затрудняет работу навигаторов и средств связи.

В ассоциации отметили, что при утрате сигнала автоматическая система контроля предполагает, что оборудованием управлял водитель, что приводит к штрафам. В некоторых случаях помехи мешают вызову экстренных служб, что представляет опасность для дорожного движения и жизни людей.

Кроме того, использование глушилок создает проблемы для водителей легковых автомобилей: навигаторы перестают функционировать корректно, неверно отображая местоположение и информацию о стационарных камерах.

Роскомнадзор подтвердил получение обращения и пообещал рассмотреть его в положенные сроки. Ведомство напомнило о своей ответственности за мониторинг радиочастотного спектра и возможные меры против незаконно работающих устройств.

Эксперты подчеркивают, что сегодня любой желающий может приобрести подавитель сигнала, несмотря на ограничения, введенные Госкомиссией по радиочастотам в 2024 году. При этом юридическая база для применения таких устройств гражданскими лицами остается недостаточно проработанной. Специалисты настаивают на необходимости создания федеральной нормативной базы, регламентирующей использование подавителей связи.

Источник: Известия

06.08.2025 
