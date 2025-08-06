Российские водители просят убрать нелегальные «глушилки» связи с дорог

Ассоциация «Грузавтотранс» обратилась в Роскомнадзор из-за «глушилок» связи

Ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» направила запрос в Роскомнадзор с целью проверить участки дороги, где часто наблюдается потеря сигнала спутниковой навигации и мобильной связи.

Это связано с многочисленными случаями наложения штрафов на перевозчиков за предположительное намеренное отключение навигационного оборудования, хотя на самом деле сигнал пропадает из-за незаконной установки генераторов радиопомех.

Согласно информации «Грузавтотранса», устройства для глушения связи активно применяются рядом владельцев гражданских объектов, таких как автозаправки, логистические центры и нефтебазы. Радиус действия таких устройств может составлять от нескольких десятков метров до 9 километров. Это создает помехи в работе мониторинговых систем транспорта, включая «ЭРА-ГЛОНАСС», и затрудняет работу навигаторов и средств связи.

В ассоциации отметили, что при утрате сигнала автоматическая система контроля предполагает, что оборудованием управлял водитель, что приводит к штрафам. В некоторых случаях помехи мешают вызову экстренных служб, что представляет опасность для дорожного движения и жизни людей.

Кроме того, использование глушилок создает проблемы для водителей легковых автомобилей: навигаторы перестают функционировать корректно, неверно отображая местоположение и информацию о стационарных камерах.

Роскомнадзор подтвердил получение обращения и пообещал рассмотреть его в положенные сроки. Ведомство напомнило о своей ответственности за мониторинг радиочастотного спектра и возможные меры против незаконно работающих устройств.

Эксперты подчеркивают, что сегодня любой желающий может приобрести подавитель сигнала, несмотря на ограничения, введенные Госкомиссией по радиочастотам в 2024 году. При этом юридическая база для применения таких устройств гражданскими лицами остается недостаточно проработанной. Специалисты настаивают на необходимости создания федеральной нормативной базы, регламентирующей использование подавителей связи.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Известия