Российский авторынок ожил: эксперты рассказали, что послужило причиной

Эксперты перечислили причины роста российского авторынка в июле 2025 года

В июле в России наблюдалось оживление спроса на новые автомобили, что связано с несколькими факторами, такими как колебания курса евро и доллара, а также переход от отложенного спроса к активным покупкам.

Что будет с ценами на авторынке РФ и когда лучше покупать машину — прогноз «За рулем»

Об этом сообщил замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Он отметил, что ожидания возврата на рынок ушедших брендов у многих потребителей значительно снизились.

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский подтвердил, что июль был более активным месяцем, особенно во второй его половине. Он добавил, что после падения всегда следует рост, что является основным принципом экономики. Положительные результаты связаны с субсидированием кредитных ставок, дополнительными программами поддержки спроса и другими факторами.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин выделил несколько причин роста спроса на новые автомобили по сравнению с июнем. По его словам, у людей пропало доверие к возвращению прежних игроков на рынок, также наблюдаются падение ставок по депозитам и улучшение одобряемости кредитов.

Он добавил, что в июле многие дилеры предлагали привлекательные условия, порой даже продавая машины в убыток, чтобы получить необходимую ликвидность для покрытия текущих расходов.

Источник: Автостат

Лежнин Роман
Фото:freepik / senivpetro
06.08.2025 
