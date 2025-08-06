#
Знакомый немецкий внедорожник уходит на пенсию спустя 24 года с начала выпуска

Volkswagen завершит производство Touareg в 2026 году

Volkswagen планирует завершить производство своего внедорожника Touareg в 2026 году, что станет окончанием его 24-летней истории. При этом модель не получит преемника, сообщили источники издания Autocar.

Touareg впервые был представлен в 2002 году как результат сотрудничества с Porsche, где обе компании использовали одну платформу для Touareg и первого Cayenne. Данная модель была частью стратегии экс-главы компании Фердинанда Пиха, направленной на продвижение Volkswagen в сегменте премиум-автомобилей.

На смену Touareg придет более доступный и универсальный кроссовер Tayron, который уже поступил в продажу на ключевых рынках. В Великобритании именно он станет самым востребованным SUV бренда Volkswagen.

Volkswagen Touareg

Tayron представлен в двух- и трехрядных вариантах, имеет более функциональный интерьер и способен вытянуть до 2500 кг в модификации 2.0 TSI с полным приводом.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

Источник: Autocar

Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
06.08.2025 
Отзывы о Volkswagen Touareg (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Touareg  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Хорошо едет, отличная пневмоподвеска, удобный салон, дизель на одном баке может более 1000 км проехать
Недостатки:
Содержание и ремонт не дешевы
Комментарий:
В целом правда, но по собственному опыту на дизеле течет не задний сальник кв, а уплотнения крышек, если пробег >150к есть смысл сразу цепь менять (она сзади двигателя), Дизель также требует регулярной чиски впуска после EGR/.Мне также пришлось гидротрансформатор ремонтироватьна пробеге 100к
+2