Знакомый немецкий внедорожник уходит на пенсию спустя 24 года с начала выпуска

Volkswagen завершит производство Touareg в 2026 году

Volkswagen планирует завершить производство своего внедорожника Touareg в 2026 году, что станет окончанием его 24-летней истории. При этом модель не получит преемника, сообщили источники издания Autocar.

Touareg впервые был представлен в 2002 году как результат сотрудничества с Porsche, где обе компании использовали одну платформу для Touareg и первого Cayenne. Данная модель была частью стратегии экс-главы компании Фердинанда Пиха, направленной на продвижение Volkswagen в сегменте премиум-автомобилей.

На смену Touareg придет более доступный и универсальный кроссовер Tayron, который уже поступил в продажу на ключевых рынках. В Великобритании именно он станет самым востребованным SUV бренда Volkswagen.

Volkswagen Touareg

Tayron представлен в двух- и трехрядных вариантах, имеет более функциональный интерьер и способен вытянуть до 2500 кг в модификации 2.0 TSI с полным приводом.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Autocar