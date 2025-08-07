Ценопад закончился: самый дешевый кроссовер популярного в РФ бренда подорожал
Китайская компания GAC решила отменить скидку в размере 150 тысяч рублей на свой самый доступный и компактный кроссовер GS3, что затронуло автомобили 2024 и 2025 годов выпуска.
Пресс-служба компании не предоставила объяснения по поводу данного решения. Упомянем, что скидка на GS3 была введена совсем недавно, в июне 2025 года. Таким образом, цена модели вернулась к уровням, которые наблюдались в начале лета.
В России GAC GS3 предлагается в пяти комплектациях. После отмены скидки стоимость модели находится в диапазоне от 2 449 000 рублей до 2 849 000 рублей. Главными конкурентами GS3 на российском рынке считаются Chery Tiggo 4, стартующая от 2 220 000 рублей, и Belgee X50 с ценой от 2 189 990 рублей.
GS3 снабжен адаптивным круиз-контролем, панорамным люком, камерами кругового обзора и множеством систем помощи водителю.
Под капотом кроссовера 1,5-литровый бензиновый турбомотор, обладающий мощностью 170 л. с. Он работает в паре с семиступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением.
|
Модель
|
Старая цена(с учетом скидки), руб.
|
Новая цена, руб.
|
Разница, руб.
|
GAC GS3 GS
|
2 299 000
|
2 449 000
|
+150 000
|
GAC GB
|
2 449 000
|
2 599 000
|
+150 000
|
GAC GB-R
|
2 449 000
|
2 649 000
|
+150 000
|
GAC GL
|
2 649 000
|
2 799 000
|
+150 000
|
GAC GL-R
|
2 699 000
|
2 849 000
|
+150 000
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
|
Еще одна госпошлина станет дороже...
|
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход
Ранее «За рулем» сообщал, что составлен топ-7 интересных опций Lada Iskra.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Autonews