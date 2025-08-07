Ценопад закончился: самый дешевый кроссовер популярного в РФ бренда подорожал

Марка GAC отменила скидки на кроссовер GS3 в России

Китайская компания GAC решила отменить скидку в размере 150 тысяч рублей на свой самый доступный и компактный кроссовер GS3, что затронуло автомобили 2024 и 2025 годов выпуска.

Пресс-служба компании не предоставила объяснения по поводу данного решения. Упомянем, что скидка на GS3 была введена совсем недавно, в июне 2025 года. Таким образом, цена модели вернулась к уровням, которые наблюдались в начале лета.

В России GAC GS3 предлагается в пяти комплектациях. После отмены скидки стоимость модели находится в диапазоне от 2 449 000 рублей до 2 849 000 рублей. Главными конкурентами GS3 на российском рынке считаются Chery Tiggo 4, стартующая от 2 220 000 рублей, и Belgee X50 с ценой от 2 189 990 рублей.

GS3 снабжен адаптивным круиз-контролем, панорамным люком, камерами кругового обзора и множеством систем помощи водителю.

Под капотом кроссовера 1,5-литровый бензиновый турбомотор, обладающий мощностью 170 л. с. Он работает в паре с семиступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением.

GAC GS3

Модель Старая цена(с учетом скидки), руб. Новая цена, руб. Разница, руб. GAC GS3 GS 2 299 000 2 449 000 +150 000 GAC GB 2 449 000 2 599 000 +150 000 GAC GB-R 2 449 000 2 649 000 +150 000 GAC GL 2 649 000 2 799 000 +150 000 GAC GL-R 2 699 000 2 849 000 +150 000

