#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Ценопад закончился: самый дешевый кроссовер популярного в РФ бренда подорожал

Марка GAC отменила скидки на кроссовер GS3 в России

Китайская компания GAC решила отменить скидку в размере 150 тысяч рублей на свой самый доступный и компактный кроссовер GS3, что затронуло автомобили 2024 и 2025 годов выпуска.

Рекомендуем
Седан VW на 2 млн рублей дешевле немецкого оригинала: на чем сэкономили китайцы?

Пресс-служба компании не предоставила объяснения по поводу данного решения. Упомянем, что скидка на GS3 была введена совсем недавно, в июне 2025 года. Таким образом, цена модели вернулась к уровням, которые наблюдались в начале лета.

В России GAC GS3 предлагается в пяти комплектациях. После отмены скидки стоимость модели находится в диапазоне от 2 449 000 рублей до 2 849 000 рублей. Главными конкурентами GS3 на российском рынке считаются Chery Tiggo 4, стартующая от 2 220 000 рублей, и Belgee X50 с ценой от 2 189 990 рублей.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

GS3 снабжен адаптивным круиз-контролем, панорамным люком, камерами кругового обзора и множеством систем помощи водителю.

Под капотом кроссовера 1,5-литровый бензиновый турбомотор, обладающий мощностью 170 л. с. Он работает в паре с семиступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением.

GAC GS3
GAC GS3

Модель

Старая цена(с учетом скидки), руб.

Новая цена, руб.

Разница, руб.

GAC GS3 GS

2 299 000

2 449 000

+150 000

GAC GB

2 449 000

2 599 000

+150 000

GAC GB-R

2 449 000

2 649 000

+150 000

GAC GL

2 649 000

2 799 000

+150 000

GAC GL-R

2 699 000

2 849 000

+150 000

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен топ-7 интересных опций Lada Iskra.

Источник: Autonews

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:GAC
Количество просмотров 3958
07.08.2025 
Фото:GAC
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о GAC GS3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв