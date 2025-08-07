Качество новых УАЗов улучшится: в этом помогут роботы

На Ульяновском автомобильном заводе запущен новый участок лазерной резки металла

Группа Sollers проинформировала о старте работы нового роботизированного комплекса лазерной сварки на УАЗе, который предназначен для автомобилей Пикап и Профи с двухрядной кабиной.

Роботы обеспечивают высокую точность при изготовлении мелких кузовных деталей и компонентов грузового отсека. Кроме того, новая система способствует увеличению объема выпуска продукции на 30%.

Оборудование разработано для создания 3D-деталей со сложной пространственной геометрией, включая боковые панели, наружные и внутренние борта, а также крыши.

В настоящее время участок лазерной резки работает в тестовом режиме и вскоре перейдет в активное производство.

«Современные системы программирования, интегрированные в лазерный комплекс, значительно увеличивают скорость и эффективность производственных процессов. Использование кислорода в процессе резки обеспечивает высокое качество кромки деталей и улучшает характеристики готовой продукции», – отметил главный технолог ООО «УАЗ» Виталий Штерц.

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен топ-7 интересных опций Lada Iskra.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: страница сообщества группы Sollers «ВКонтакте»