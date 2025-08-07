#
Тойота построит новый высокотехнологичный «завод будущего»

Toyota анонсировала строительство нового завода в Тойоте в начале 2030-х

Toyota Motor Corporation сообщила о своих намерениях построить новый завод в Японии, который будет расположен в районе Тэйхо-тё города Тойота, префектура Айти.

Ожидается, что новое предприятие начнёт работу в начале 2030-х годов, но точные модели, которые там будут производиться, пока не раскрываются.

Проект осуществляется при поддержке всех заинтересованных сторон, включая правительство префектуры и местные органы власти.

Открытие завода будет частью стратегии Toyota по поддержанию производственных мощностей внутри страны на уровне 3 миллионов автомобилей в год.

При этом компания планирует создать «завод будущего», который станет высокотехнологичной площадкой, где могут эффективно трудиться сотрудники с разными профессиональными навыками.

В Toyota подчеркивают, что продолжают следовать своей долгосрочной цели – быть «лучшей компанией для местного сообщества» в каждом регионе, где они работают.

Источник: Российская газета

07.08.2025 
