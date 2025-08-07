В России изменились цены на один из самых популярных компактных кроссоверов

Geely объявила о снижении прямой скидки на кроссовер Coolray на 60 тыс. рублей

Компактный кроссовер Geely Coolray стал менее доступным для российских покупателей.

Хоть цены на модель остались без изменений, «специальная выгода» – прямая скидка, которую предлагают официальные дилеры – уменьшилась на 60 тысяч рублей для всех комплектаций, кроме базовой.

Теперь, при приобретении трех версий кроссовера из четырех, «специальная выгода» составляет 60 тысяч рублей. В то же время, для базовой комплектации Comfort скидка осталась на уровне 120 тысяч рублей.

Geely Coolray

Цены на Geely Coolray с учетом «специальной выгоды»

Комплектация Цена «Специальная выгода» Comfort 2 674 990 руб. 120 000 руб. Luxury 2 849 190 руб. 60 000 руб. Flagship 3 049 190 руб. 60 000 руб. Exclusive 3 079 190 руб. 60 000 руб.

Интерьер Geely Coolray

Все версии Geely Coolray используют один и тот же 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 147 л.с. (270 Нм), который работает в паре с семиступенчатой трансмиссией-роботом и имеет передний привод.

Источник: Автоновости дня