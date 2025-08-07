В России изменились цены на один из самых популярных компактных кроссоверов
Geely объявила о снижении прямой скидки на кроссовер Coolray на 60 тыс. рублей
Компактный кроссовер Geely Coolray стал менее доступным для российских покупателей.
Хоть цены на модель остались без изменений, «специальная выгода» – прямая скидка, которую предлагают официальные дилеры – уменьшилась на 60 тысяч рублей для всех комплектаций, кроме базовой.
Теперь, при приобретении трех версий кроссовера из четырех, «специальная выгода» составляет 60 тысяч рублей. В то же время, для базовой комплектации Comfort скидка осталась на уровне 120 тысяч рублей.
Geely Coolray
Цены на Geely Coolray с учетом «специальной выгоды»
|Комплектация
|Цена
|«Специальная выгода»
|Comfort
|2 674 990 руб.
|120 000 руб.
|Luxury
|2 849 190 руб.
|60 000 руб.
|Flagship
|3 049 190 руб.
|60 000 руб.
|Exclusive
|3 079 190 руб.
|60 000 руб.
Интерьер Geely Coolray
Все версии Geely Coolray используют один и тот же 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 147 л.с. (270 Нм), который работает в паре с семиступенчатой трансмиссией-роботом и имеет передний привод.
«За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Автоновости дня
Фото:Geely
Фото:Geely
