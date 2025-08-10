#
В РФ предложили ввести штраф за отказ уступить место в общественном транспорте

Сергей Малинкович предложил ввести специальные места для беременных в транспорте

Сергей Малинкович, председатель партии «Коммунисты России» заявил о необходимости создания специализированных мест в общественном транспорте для беременных женщин и пожилых людей.

Он подчеркнул, что нарушителей, которые будут использовать эти места незаконно, следует наказывать административно.

«Раньше над теми, кто не уступал место, смеялись, их осуждали. Это была культура, а теперь ее нет. Сейчас порой попросишь уступить место, а тебя не то, что проигнорируют, но и оскорбят вдогонку», – отметил Малинкович.

Он также упомянул о неприемлемом поведении некоторых приезжих из соседних стран и молодежи.

Политик предложил обозначать данные места в транспорте цветом или знаком на стекле и предусмотреть штрафы для тех, кто займет эти места и пренебрежительно отреагирует на просьбы.

По его мнению, штраф в 1000 рублей будет достаточно ощутим и поможет сдерживать таких нарушителей. «Коммунисты России» планируют обратиться с этой инициативой к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Он отметил, что этот закон могут назвать «антихамским».

Также стоит отметить, что в 2024 году в Липецкой области начали оборудовать автобусы специальными местами для беременных, которые выделяются ярко-розовой обивкой и специальными наклейками с призывами уступать место.

Источник: Абзац

Лежнин Роман
Фото:Соцсети
Количество просмотров 61
10.08.2025 
Фото:Соцсети
