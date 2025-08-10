В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку автомобилей

Депутаты партии «Новые люди» внесли законопроект об отмене штрафов за тонировку

Группа депутатов от фракции «Новые люди», возглавляемая вице-спикером Владиславом Даванковым, внесла законопроект в Госдуму, направленный на отмену штрафов за тонировку автомобилей.

Документ предлагает исключить административную ответственность за тонировку стекол, не соответствующую нормам технического регламента. В соответствии с частью 3.1 статьи 12.5 КоАП, за такие нарушения предусмотрен штраф в 500 рублей.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что тонировка стекол защищает пассажиров от вредного солнечного излучения и помогает поддерживать более низкую температуру в автомобиле.

Также тонированные стекла могут повысить безопасность, обеспечивая защиту от краж и угонов, а также уменьшая ослепление водителей ярким светом встречных фар ночью или солнечными бликами днем.

Однако правительство озвучило свою позицию по этому вопросу и не поддерживает предложенные изменения. В отзыве утверждается, что отмена части 3.1 статьи 12.5 КоАП не поможет достичь поставленных целей, так как подобные нарушения могут быть квалифицированы по части 1 той же статьи.

Источник: ТАСС