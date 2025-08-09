#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Названы минусы грузового бокса на крыше автомобиля

Эксперт Солдатов: Грузовой бокс на машине ухудшает управляемость

Использование грузового автобокса на крыше автомобиля может ухудшить его управляемость, заявил автоэксперт Роман Солдатов.

Рекомендуем
Седан VW на 2 млн рублей дешевле немецкого оригинала: на чем сэкономили китайцы?

Он отметил, что бокс смещает центр тяжести, и маневрировать становится сложнее.

Солдатов также указал, что для небольших автомобилей ухудшается динамика движения. Он предупредил о том, что бокс повышает парусность, и сильный ветер может привести к крену машины.

Поэтому, отправляясь в поездку с установленным боксом, лучше избегать резких маневров, частых перестроений и соблюдать скоростной режим.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Кроме того, в зависимости от характеристик автомобиля, увеличится расход топлива из-за повышения аэродинамического сопротивления, связанного с установленным боксом.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

Источник: RT

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 102
09.08.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0