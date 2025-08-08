#
Друг — не всегда эксперт: когда советы приятелей помогают, а когда вредят

СберАвто: при покупке б/у авто пробег перестал быть объективным показателем

При выборе подержанного автомобиля многие надеются на помощь друзей, но даже самый опытный приятель может ошибиться.

Седан VW на 2 млн рублей дешевле немецкого оригинала: на чем сэкономили китайцы?

Его субъективное мнение иногда приводит к неоправданным тратам – например, если он не заметил скрытые дефекты или переоценил состояние машины.

Специалисты СберАвто объяснили, в каких случаях дружеские рекомендации работают, а когда стоит довериться профессионалам.

Ошибка 1: «У меня такая же – проблем не было»

Личный опыт владения конкретной моделью не гарантирует, что другой такой же автомобиль окажется столь же надежным. Возможно, машина друга обслуживалась у официального дилера и никогда не попадала в аварии, а у продавца – та же модель, но с пробегом в такси, перегретым двигателем или скрытым кузовным ремонтом.

Внешне разницы нет, но реальное состояние и юридические риски могут быть разными.

Ошибка 2: «Краска ровная – значит, не битая»

Современные технологии ремонта позволяют идеально выровнять кузов и подобрать цвет, так что даже опытный глаз не всегда заметит подвох. Только специалист с толщиномером проверит лакокрасочное покрытие, осмотрит стыки деталей, болты и скрытые элементы.

Ошибка 3: «Большой пробег – сразу отказывайся»

Пробег давно перестал быть объективным показателем: его часто корректируют, а реальный износ зависит от условий эксплуатации. Авто с 70 000 км в пробках может быть изношено сильнее, чем машина с 140 000 км на трассе. Важнее смотреть на состояние салона, педалей, историю обслуживания и записи в бортовых системах.

Ошибка 4: «Ты же прокатился – чего еще проверять?»

Короткий тест-драйв не выявит скрытые проблемы: неисправность коробки передач, нарушенную геометрию кузова или сбои электроники. Машина может ехать плавно, но требовать дорогостоящего ремонта уже через месяц.

Совет друга может быть полезен, если он сам недавно покупал авто и разбирается в диагностике, объективно оценивает машину и продавца или честно признаёт: «Я не специалист – давай проверим у мастеров».

Алексеева Елена
Фото:Алексей Булкин/NEWS.ru/ТАСС
08.08.2025 
Фото:Алексей Булкин/NEWS.ru/ТАСС
