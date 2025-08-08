10-летний Тигуан в состоянии нового продается в России: сколько за него просят?

В России продается Volkswagen Tiguan 2015 года с пробегом 5,3 тыс. км

В Москве на продажу выставлена настоящая «капсула времени» – Volkswagen Tiguan, который был выпущен в 2015 году.

Этот кроссовер имеет небольшой пробег, всего 5,3 тыс. км, и находится в отличном состоянии. Владелец утверждает, что аналогичного автомобиля в таком состоянии в России больше нет. Автомобиль достался ему по наследству от пожилого человека, который ездил на нем очень мало.

VW Tiguan оснащен 1.4 TSI (150 л.с.) с механической коробкой передач и полным приводом.

Он также включает в себя подогрев передних сидений, двухзонную климатическую систему, штатную магнитолу, мультируль, электрический ручник, систему ESC и электрозеркала, а также столики на спинках передних кресел.

Цена на этот редкий экземпляр составляет 2,38 млн рублей. Для сравнения, стоимость Lada Aura (без специальных предложений) в России начинается от 2,6 млн рублей.

Источник: Avito