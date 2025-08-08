#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

10-летний Тигуан в состоянии нового продается в России: сколько за него просят?

В России продается Volkswagen Tiguan 2015 года с пробегом 5,3 тыс. км

В Москве на продажу выставлена настоящая «капсула времени» – Volkswagen Tiguan, который был выпущен в 2015 году.

Рекомендуем
Новый кроссовер Лада — все подробности

Этот кроссовер имеет небольшой пробег, всего 5,3 тыс. км, и находится в отличном состоянии. Владелец утверждает, что аналогичного автомобиля в таком состоянии в России больше нет. Автомобиль достался ему по наследству от пожилого человека, который ездил на нем очень мало.

VW Tiguan оснащен 1.4 TSI (150 л.с.) с механической коробкой передач и полным приводом.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Он также включает в себя подогрев передних сидений, двухзонную климатическую систему, штатную магнитолу, мультируль, электрический ручник, систему ESC и электрозеркала, а также столики на спинках передних кресел.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Цена на этот редкий экземпляр составляет 2,38 млн рублей. Для сравнения, стоимость Lada Aura (без специальных предложений) в России начинается от 2,6 млн рублей.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Avito

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Авито
Количество просмотров 13863
08.08.2025 
Фото:Авито
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+73