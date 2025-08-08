#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Россияне, вложившиеся в покупку премиум-авто из-за границы, потеряли деньги

Likvi.com: премиум авто из-за рубежа стало невыгодно перепродавать

По мнению экспертов агрегатора Likvi.com, россияне, которые инвестировали в покупку премиальных автомобилей, ввезенных из-за границы в 2025 году, могут считать свои вложения неудачными.

Рекомендуем
Новый кроссовер Лада — все подробности

В 2024 году в страну было завезено много 3-5-летних немецких премиум-авто, таких как Mercedes E-Class, BMW X5 и Audi A5. Эти авто пользовались спросом из-за льготы на утилизационный сбор и активно приобретались на аукционах в Корее и Японии.

Однако в 2025 году рынок изменился. После обязательного года владения, автомобили начали массово поступать на продажу. По данным Likvi.com, с 1 апреля по 1 августа количество объявлений о продаже выросло с 695 до 1719. В связи с этим владельцам приходится снижать цены, чтобы привлечь покупателей, что приводит к уменьшению потенциальной прибыли.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

В то же время наблюдается увеличение доли автомобилей с максимальными комплектациями на 18% за квартал, поскольку продавцы пытаются создать ценовой «зазор» благодаря редким опциям. Однако интерес к таким моделям снижается на фоне избытка предложений.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Александр Коротков, гендиректор Likvi.com, отмечает, что российские и китайские автомобили, которые поддерживаются государством и предлагаются со скидками, становятся более привлекательными для потребителей. Несмотря на снижение ключевой ставки, в ближайшее время ожидается, что сегмент премиальных автомобилей не оживится.

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Победу из частной коллекции выставили на продажу.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 198
08.08.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0