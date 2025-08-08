Россияне, вложившиеся в покупку премиум-авто из-за границы, потеряли деньги

Likvi.com: премиум авто из-за рубежа стало невыгодно перепродавать

По мнению экспертов агрегатора Likvi.com, россияне, которые инвестировали в покупку премиальных автомобилей, ввезенных из-за границы в 2025 году, могут считать свои вложения неудачными.

В 2024 году в страну было завезено много 3-5-летних немецких премиум-авто, таких как Mercedes E-Class, BMW X5 и Audi A5. Эти авто пользовались спросом из-за льготы на утилизационный сбор и активно приобретались на аукционах в Корее и Японии.

Однако в 2025 году рынок изменился. После обязательного года владения, автомобили начали массово поступать на продажу. По данным Likvi.com, с 1 апреля по 1 августа количество объявлений о продаже выросло с 695 до 1719. В связи с этим владельцам приходится снижать цены, чтобы привлечь покупателей, что приводит к уменьшению потенциальной прибыли.

В то же время наблюдается увеличение доли автомобилей с максимальными комплектациями на 18% за квартал, поскольку продавцы пытаются создать ценовой «зазор» благодаря редким опциям. Однако интерес к таким моделям снижается на фоне избытка предложений.

Александр Коротков, гендиректор Likvi.com, отмечает, что российские и китайские автомобили, которые поддерживаются государством и предлагаются со скидками, становятся более привлекательными для потребителей. Несмотря на снижение ключевой ставки, в ближайшее время ожидается, что сегмент премиальных автомобилей не оживится.

Источник: «Российская газета»