В каких случаях машину не зарегистрируют в ГИБДД: ответ эксперта

Эксперт Шелков назвал 7 проблем авто, с которыми его не поставят на учет в ГИБДД

Инспектор ГИБДД не сможет зарегистрировать автомобиль, если во время проверки будут выявлены следы вторичной окраски маркирующей панели кузова, проблемы с номером или повреждения дублирующей таблички.

Об этом сообщает Максим Шелков, руководитель экспертного центра «Автокриминалист». В этом случае автомобиль будет направлен на экспертизу.

Шелков отметил, что наличие вторичной окраски VIN-номера, царапин или потеков краски вокруг него, а также следы обработки наждачной бумагой являются признаками незаконных изменений в маркировке.

Если инспектор ГИБДД заметит эти признаки, он почти наверняка отправит машину на углубленную проверку. Также авто направляют на экспертизу, если номер на кузове или раме корродирован и не может быть прочитан.

По словам эксперта, инспекторов также настораживают автомобили с поврежденными или оторванными полимерными табличками, которые находятся на кузове и содержат дублирующую маркировку.

Эти таблички могут быть повреждены как умышленно, так и случайно, например, во время мойки под высоким давлением.

Однако в случае необходимости перерегистрации автомобиля это может привести к направлению на экспертизу.

