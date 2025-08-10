#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

В каких случаях машину не зарегистрируют в ГИБДД: ответ эксперта

Эксперт Шелков назвал 7 проблем авто, с которыми его не поставят на учет в ГИБДД

Инспектор ГИБДД не сможет зарегистрировать автомобиль, если во время проверки будут выявлены следы вторичной окраски маркирующей панели кузова, проблемы с номером или повреждения дублирующей таблички.

Рекомендуем
Новый кроссовер Лада — все подробности

Об этом сообщает Максим Шелков, руководитель экспертного центра «Автокриминалист». В этом случае автомобиль будет направлен на экспертизу.

Шелков отметил, что наличие вторичной окраски VIN-номера, царапин или потеков краски вокруг него, а также следы обработки наждачной бумагой являются признаками незаконных изменений в маркировке.

Если инспектор ГИБДД заметит эти признаки, он почти наверняка отправит машину на углубленную проверку. Также авто направляют на экспертизу, если номер на кузове или раме корродирован и не может быть прочитан.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

По словам эксперта, инспекторов также настораживают автомобили с поврежденными или оторванными полимерными табличками, которые находятся на кузове и содержат дублирующую маркировку.

Эти таблички могут быть повреждены как умышленно, так и случайно, например, во время мойки под высоким давлением.

Однако в случае необходимости перерегистрации автомобиля это может привести к направлению на экспертизу.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Победу из частной коллекции выставили на продажу.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Газета.Ru»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 220
10.08.2025 
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0