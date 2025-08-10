В каких случаях машину не зарегистрируют в ГИБДД: ответ эксперта
Инспектор ГИБДД не сможет зарегистрировать автомобиль, если во время проверки будут выявлены следы вторичной окраски маркирующей панели кузова, проблемы с номером или повреждения дублирующей таблички.
Об этом сообщает Максим Шелков, руководитель экспертного центра «Автокриминалист». В этом случае автомобиль будет направлен на экспертизу.
Шелков отметил, что наличие вторичной окраски VIN-номера, царапин или потеков краски вокруг него, а также следы обработки наждачной бумагой являются признаками незаконных изменений в маркировке.
Если инспектор ГИБДД заметит эти признаки, он почти наверняка отправит машину на углубленную проверку. Также авто направляют на экспертизу, если номер на кузове или раме корродирован и не может быть прочитан.
По словам эксперта, инспекторов также настораживают автомобили с поврежденными или оторванными полимерными табличками, которые находятся на кузове и содержат дублирующую маркировку.
Эти таблички могут быть повреждены как умышленно, так и случайно, например, во время мойки под высоким давлением.
Однако в случае необходимости перерегистрации автомобиля это может привести к направлению на экспертизу.
Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Победу из частной коллекции выставили на продажу.
Источник: «Газета.Ru»