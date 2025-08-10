Чем грозит вождение в дождь: ответ эксперта

Эксперт Васильев: поездка на машине в дождь опасна потерей управления

Автоэксперт Егор Васильев отметил, что управление автомобилем в дождливую погоду требует определенных навыков и осознания возможных проблем. В начале дождя, когда асфальт только намокает, вода смешивает грязь и пыль, что может привести к потере управляемости.

Поэтому стоит снижать скорость и избегать резких маневров уже при первых каплях дождя. По мере увеличения влаги на дороге возрастает риск аквапланирования, которое обычно происходит при скорости от 60 км/ч и глубине воды в 1,5 см.

Эксперт подчеркнул важность избегания колеи, снижения скорости и увеличения дистанции до впереди едущего автомобиля. Любые экстренные действия, такие как резкое торможение или маневры, становятся особенно опасными, поскольку ваш автомобиль может быть невидим для других участников движения из-за плотного облака брызг. Поэтому обязательно стоит включать фары для лучшей видимости.

Кроме того, Васильев отметил, что во время дождя не следует останавливаться на обочине дороги, особенно на скоростных магистралях, так как это увеличивает риск серьезного ДТП. Грунтовые дороги во время дождя также представляют большую опасность, так как на них автомобиль может потерять управляемость даже в самых обычных местах.

Источник: «Прайм»