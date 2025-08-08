У RAV4 появился официальный клон с другими двигателями

На китайском рынке Toyota предлагает две версии популярного кроссовера RAV4

Это классическая модель от FAW Toyota и немного измененная Wildlander от GAC Toyota.

С выходом нового поколения RAV4 на западных рынках GAC-Toyota готовит и обновленный Wildlander, который теперь почти не отличается от глобальной модели, но сохраняет особые технические решения.

Новый Wildlander, попавший в базу Министерства промышленности Китая, практически идентичен RAV4 Core. Единственная заметная разница – шильдик на задней двери.

Дизайн включает сотовую решетку радиатора в цвет кузова и лаконичные бамперы без агрессивного оформления, как у версий Adventure или GR Sport. Габариты (4600 × 1855 × 1680 мм, колесная база – 2690 мм) соответствуют мировому RAV4.

Wildlander от GAC Toyota

Главное отличие – под капотом. В то время как глобальный RAV4 перешел на гибриды и подключаемые системы, Wildlander сохраняет бензиновый 2.0-литровый двигатель (169 л.с.) с опцией полного привода.

Wildlander от GAC Toyota

Также предлагаются два гибрида: 2.0-литровый (150 л.с.) с электромотором и 2.5-литровый (182 л.с.) с системой E-Four (полный привод).

Ожидается, что обновлённый Wildlander дебютирует в ближайшие месяцы. Версия от FAW Toyota, скорее всего, внешне будет его точной копией. Таким образом, китайский покупатель получит два почти одинаковых RAV4, но с разными названиями и двигателями.

Wildlander от GAC Toyota

