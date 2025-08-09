Стартовало производство новейшего кроссовера Mazda: подробности

4 августа Changan Mazda начал производство кроссовера Mazda EZ-60

Совместное предприятие Changan Mazda объявило о начале серийного производства новейшего кроссовера Mazda EZ-60 на своем заводе в Нанкине.

Это вторая модель, созданная в рамках сотрудничества Changan Mazda, после лифтбэка Mazda EZ-6. На 4 августа количество заказов на новый кроссовер превысило 38 тысяч.

Розничные продажи Mazda EZ-60 планируется начать в конце сентября. Габариты кроссовера составляют 4850x1935x1620 мм, колесная база – 2902 мм. Чисто электрическая версия машины получает один электродвигатель мощностью 260 л.с., в то время как гибридная версия включает 1,5-литровый двигатель мощностью 98 л.с. в сочетании с электромотором на 260 л.с.

Емкость тяговой батареи у гибрида составляет 31,73 кВтч, а запас хода на электротяге – 160 километров.

Кроссовер будет оснащен 21-дюймовыми колесами, экраном диагональю 26,45 дюйма с разрешением 5К, двухспицевым рулем с усеченной частью, акустической системой с 23 динамиками, а также сиденьями с электрорегулировкой, вентиляцией, подогревом и массажем.

