Более 1700 км на одной зарядке: как большому пикапу удалось столько проехать?

Chevrolet Silverado установил мировой рекорд, проехав 1705 км на одной зарядке

General Motors сообщила о том, что электрический пикап Chevrolet Silverado установил мировой рекорд, проехав 1705 км на одной зарядке, что является наибольшим запасом хода для электромобилей.

Семидневный тест проводился на публичных дорогах рядом с испытательным центром GM в Милфорде и в детройтском автопарке на Белл-Айле. Во время испытания автомобиль двигался со скоростью от 32 до 40 км/ч и использовал различные «умные технологии вождения».

В качестве тестового образца был выбран Silverado All-Electric Work Edition 2026 года с официальным запасом хода в 793 км, который инженеры смогли значительно улучшить благодаря тонким настройкам.

Chevrolet Silverado

GM сообщила, что тесты проходили летом для максимальной эффективности аккумулятора. Инженеры прибегли к ряду мероприятий для снижения аэродинамического сопротивления: опустили щётки стеклоочистителей, увеличили давление в шинах, сняли запасное колесо и оптимизировали углы установки колёс. Также для улучшения аэродинамики был установлен специальный чехол на кузов, а система кондиционирования отключена на время испытания.

Еще до новых рекордов модель привлекала внимание своим хорошим запасом хода. Издание Edmunds тестировало версию автомобиля с увеличенным аккумулятором, который показал результат в 867 км на одной зарядке, что на 75 км больше, чем заявлено. В данный момент рекорд по максимальному расстоянию электромобиля на одной зарядке принадлежит Lucid, чья модель Air Grand Touring проехала 1206 км, побив предыдущий рекорд, установленный Mercedes-Benz EQS 450+ на уровне 1045 км.

Тем не менее, GM не планирует подавать заявку на регистрацию рекорда в Книге рекордов Гиннесса.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: ITHome